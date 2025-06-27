Почему Трамп пока не соглашается на жесткие санкции против РФ: мнение Мерца

Президент США Дональд Трамп "не спешит" вводить разрушительные санкции против России. Вероятно, это связано с тем, что такие ограничения принесут ущерб американской экономике.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью Suddeutsche Zeitung заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Канцлер напомнил, что войны, как правило, заканчиваются военным поражением или экономическим истощением. В настоящее время нельзя говорить о военном поражении одной из воюющих сторон, а с экономической точки зрения и Россия, и Украина могут продержаться еще долго.

"В итоге остается только один вариант: можно ли заставить Путина сесть за стол переговоров с помощью ужесточения санкций?" - подчеркнул Мерц.

В ответ журналист спросил у канцлера, почему тогда Трамп отказывается вводить против России более жесткие санкции.

"Санкции наносят ущерб и его экономике. Но Сенат США сейчас интенсивно обсуждает введение санкций, последнее слово по которым будет за президентом", - ответил Мерц.

Он уточнил, что делает все, чтобы Евросоюз и США согласовали введение более жестких санкций против страны-агрессора.