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Почему Трамп пока не соглашается на жесткие санкции против РФ: мнение Мерца

Пятница 27 июня 2025 20:23
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Почему Трамп пока не соглашается на жесткие санкции против РФ: мнение Мерца Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп "не спешит" вводить разрушительные санкции против России. Вероятно, это связано с тем, что такие ограничения принесут ущерб американской экономике.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Suddeutsche Zeitung заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Канцлер напомнил, что войны, как правило, заканчиваются военным поражением или экономическим истощением. В настоящее время нельзя говорить о военном поражении одной из воюющих сторон, а с экономической точки зрения и Россия, и Украина могут продержаться еще долго.

"В итоге остается только один вариант: можно ли заставить Путина сесть за стол переговоров с помощью ужесточения санкций?" - подчеркнул Мерц.

В ответ журналист спросил у канцлера, почему тогда Трамп отказывается вводить против России более жесткие санкции.

"Санкции наносят ущерб и его экономике. Но Сенат США сейчас интенсивно обсуждает введение санкций, последнее слово по которым будет за президентом", - ответил Мерц.

Он уточнил, что делает все, чтобы Евросоюз и США согласовали введение более жестких санкций против страны-агрессора.

Трамп не вводит новые санкции против РФ

Напомним, президент США Дональд Трамп уже несколько раз угрожал, что если Россия не хочет мира, он введет разрушительные санкции против России.

При этом министр финансов США Скотт Бессент заверял, что Трамп готов усилить ограничения против РФ до максимального уровня.

Американские сенаторы уже разработали законопроект о новых санкциях против РФ. Он предусматривает 500%-ые тарифы для любой страны, которая продолжит покупать у России нефть и не только.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Фридрих Мерц Война в Украине
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