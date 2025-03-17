Чому Трамп намагається не конфліктувати з Путіним: пояснення експерта

Голова Білого дому Дональд Трамп має своєрідну диференціацію щодо того, з ким та як вести справи. У випадку з диктатором Володимиром Путіним республіканець продовжує тиснути, але точково.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
Як пояснив Фесенко, є "акули", з якими потрібно бути обережнішим й дотримуватись певних правил безпеки, щоб не йти на прямий конфлікт. У випадку з Вашингтоном, це правило не стосується тих країн, які залежні від Сполучених Штатів Америки (США).
"От ми (Україна, - ред.) залежимо від США в постачанні зброї, супутниковій інформації. Канада економічно взаємопов'язана зі США. І він тисне. Європа зараз теж під загрозою економічної торгівельної війни", - додав експерт.
За словами Фесенка, у випадку з Путіним ситуація інша. Трамп продовжує тиснути на диктатора, але точково, щоб не спровокувати конфлікт й продовжувати переговорну гру. Мова йде про, наприклад, продовження санкцій проти Росії, або ж відновлення поставок зброї Україні.
"Він (Трамп, - ред.) може розлютитися, я не виключаю, він може образитися на Путіна. Взагалі Трамп образливий, такий ризик можливий. Але це приведе до того, що він розчарується в Путіні, не буде вірити йому і просто переговорний процес може припинитися. Але на сьогодні мені здається, що Путін буде робити все, щоб не розлютити Трампа. На жаль, психологічно голова Білого дому в цю пастку потрапляє", - відзначив експерт.
28 лютого президент Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. Під час переговорів з Трампом й віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Білому домі сталася суперечка щодо повномасштабної війни й нібито "невдячності" Києва. Після цього Зеленський достроково поїхав з Білого дому, а Трамп звинуватив його у тому, що він нібито не готовий до миру.
Вже 5 березня у Білому домі заявили, що Україна та США обговорюють дату та місце зустрічі для переговорів щодо припинення війни. Зустріч делегацій відбулась 11 березня.
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