Почему свет отключают микрорайонами, а не в отдельных домах: ответ ДТЭК

При отключениях света энергетики обесточивают не дома, а питающие их энергообъекты. Поэтому электричество исчезает в целых микрорайонах.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщил ДТЭК.

Главное:

Отключают не дома, а энергообъекты : энергетики обесточивают энергетические объекты, питающие один или несколько домов.

: энергетики обесточивают энергетические объекты, питающие один или несколько домов. Более адресные графики : из-за особенностей сетей разные подъезды одного дома могут выключать по разным графикам, а иногда одновременно обесточивают группы домов.

: из-за особенностей сетей разные подъезды одного дома могут выключать по разным графикам, а иногда одновременно обесточивают группы домов. Учет объектов критической инфраструктуры : исключения из графиков возможны только для официально определенных объектов критической инфраструктуры и домов, подключенных к тем же линиям.

: исключения из графиков возможны только для официально определенных объектов критической инфраструктуры и домов, подключенных к тем же линиям. Зимний опыт Киева: после массированных атак РФ для столицы вводили индивидуальные графики, которые формировались отдельно для каждого адреса с учетом технических особенностей сетей.

"Задача операторов систем распределения ДТЭК Мережі - доставлять свет максимальное количество часов, насколько это возможно при имеющихся ограничениях. При этом энергетики делают все для того, чтобы держать баланс между очередями, чтобы все получили примерно одинаковое количество часов со светом", - подчеркнул в компании.

Отмечается, что распределение отключений происходит автоматически в специальном программном обеспечении по утвержденным очередям.

Более адресные графики

"Важно понимать, что энергетики отключают не дома, а питающие их энергообъекты. К таким объектам может быть подключен как один дом, так и два или более", - подчеркнул ДТЭК.

Иногда бывают случаи, когда подъезды одного дома отключаются по разным графикам, в разное время, поскольку заживлены от разных трансформаторных подстанций.

"Так же в отдельных случаях из-за особенностей построения сетей или их поврежденного состояния приходится отключать группы домов одновременно", - пояснили в компании.

При этом отключения применяются только на тот объем электроэнергии, который необходим для балансировки энергосистемы.

Как учитываются объекты критической инфраструктуры

Графики отключений применяются одинаково ко всем домам и улицам - исключения возможны для объектов критической инфраструктуры, официально внесенных в специальный перечень областной военной администрацией, и домов, подключенных к той же линии.

"За более чем 4 года полномасштабной войны энергетики перевели уже все такие дома на резервные схемы, где это было технически возможно", - заявил ДТЭК.

Опыт прошлой зимы в Киеве

В Киеве прошлой зимой в результате многочисленных российских обстрелов энергетической системы вводились индивидуальные графики включений.

Отмечается, что каждый адрес имеет индивидуальный график, который формируется отдельно - под конкретный дом и его технические возможности получать электричество.