Почему свет выключают и ночью: ответ ДТЭК

Отключения света сейчас происходят не только днем, но и ночью, ведь часть генерации в это время суток просто не работает.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В целом - это базовая генерация, которая работала и может работать ночью. Из-за того, что ночью не работает солнце, а ГЭС закачивают воду, то производство электроэнергии падает, а базовое потребление остается. Из-за этого приходится выключать свет и днем, и ночью", рассказал Сахарук.

Напомним, что сегодня, 7 июля, планировалось, что отключение света будет отсрочено до 15:00, однако электричества уже два раза переносили отключение в час и таким образом известно, что графики не будут применяться до 17:00.

Сахарук ответил, будут ли сегодня еще перенесения графиков отключения света.

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