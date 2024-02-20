Чому стрибнув курс та чи очікувати долар по 39 гривень: прогноз банкіра

"Національний банк попереджав ринок, що можлива більша волатильність на ринку. Після короткого зміцнення гривні на період податкових виплат національна валюта почала слабшати, а регулятор - трохи пасивніше продавати валюту на ринку", - сказав він.

Минулого тижня НБУ продав на ринку відносно незначний обсяг валюти - 320 млн доларів, але підняв курс інтервенцій до 38 грн/долар.

Як пояснив Курінний, НБУ бере активну участь на окремих рівнях, тим самим даючи розуміння, що буде пауза. "Спрогнозувати стратегію важко, але бачимо, що неможливо триматися в коридорі 37,50-38,20 грн/долар", - додав банкір.

Курінний вважає, що курс навряд чи продовжить швидко зростати. "Ми не очікуємо зростання одразу до 39,00 грн/долар. Скоріш за все, будуть періоди зміцнення гривні та зростання в коридорі 38,00-38,75 грн/долар", - сказав він.

За його словами, девальвація можлива, "але чи сягне курс позначки у 39 грн/долар - залежить від дій регулятора".

Банкір не виключив, що питання курсу обговорюється з місією МВФ. "Вважаємо, що була домовленість по стратегію "керованої гнучкості" курсу валюти. Тому зараз слідкуємо за деяким послабленням національної валюти. Можливо, це також пов'язано з проблемами щодо отримання допомоги від партнерів з США", - зазначив банкір.

Курінний переконаний, що зростання курсу долара навряд чи пов’язано зі зменшенням валютної виручки через блокаду українського кордону польськими фермерами, оскільки блокада зменшує так само й імпорт продуктів. "Хоча, звісно, впливає на експортно-імпортні операції", - сказав він.

Стрибок долара

Нагадаємо, курс долара зріс сьогодні на міжбанку до 38,50 грн/долар. Відповідно офіційний курс оновить черговий історичний максимум. На готівковому ринку курс сьогодні зріс на 40 копійок до 38,75 грн/долар.

НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Минулого тижня дефіцит валюти зріс і НБУ підвищив курс продажу валюти. У підсумку офіційний курс зріс із 37,62 до 37,97 грн/долар. Цього тижня зростання курсу продовжилося.