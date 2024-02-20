ua en ru
Вт, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Курс долара підскочив в обмінниках: скільки коштує валюта

Україна, Вівторок 20 лютого 2024 11:01
UA EN RU
Курс долара підскочив в обмінниках: скільки коштує валюта Фото: курс долара виріс на 35 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив активне зростання. Долар дорожчає слідом за підвищенням котирувань на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 20 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 35 копійок до 38,70 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 41,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,15 гривні, євро по 41,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,44 - 38,51 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 22 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України різко підвищив курс долара. Долар оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 20 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,2847 грн за 1 долар (+0,3128 грн).

Курс євро становитиме 41,2403 гривень за 1 євро (+0,3484 грн).

Коливання курсу

НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався на початку січня, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,22 грн/долар. Однак після 10 січня дефіцит скоротився і курс пішов униз.

Минулого тижня дефіцит валюти зріс і НБУ підвищив курс продажу валюти. У підсумку офіційний курс зріс із 37,62 до 37,97 грн/долар. Цього тижня зростання курсу продовжилося.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Два літаки, 1230 окупантів та 61 дрон. Генштаб оновив втрати РФ за добу
Два літаки, 1230 окупантів та 61 дрон. Генштаб оновив втрати РФ за добу
DAILY
П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна П'ять загроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт та чи є сили відбити удар РФ