Почему подскочил курс и ждать ли доллар по 39 гривен: прогноз банкира

"Национальный банк предупреждал рынок, что возможна большая волатильность на рынке. После короткого укрепления гривны на период налоговых выплат национальная валюта начала ослабевать, а регулятор – несколько пассивнее продавать валюту на рынке", – сказал он.

На прошлой неделе НБУ продал на рынке относительно незначительный объем валюты – 320 млн долларов, но поднял курс интервенций до 38 грн/доллар.

Как пояснил Куренной, НБУ активно участвует на отдельных уровнях, тем самым давая понимание, что будет пауза. "Спрогнозировать стратегию сложно, но видим, что невозможно держаться в коридоре 37,50-38,20 грн/доллар", – добавил банкир.

Куренной считает, что курс вряд ли продолжит быстро расти. "Мы не ожидаем роста сразу до 39,00 грн/доллар. Скорее всего, будут периоды укрепления гривны и рост в коридоре 38,00-38,75 грн/доллар", – сказал он.

По его словам, девальвация возможна, "но достигнет ли курс отметки в 39 грн/доллар – зависит от действий регулятора".

Банкир не исключил, что вопрос обсуждается с миссией МВФ. "Считаем, что была договоренность по стратегии "управляемой гибкости" курса валюты. Поэтому сейчас следим за некоторым ослаблением национальной валюты. Возможно, это также связано с проблемами получения помощи от партнеров из США", - отметил банкир.

Куренной уверен, что рост курса доллара вряд ли связан с уменьшением валютной выручки из-за блокады украинской границы польскими фермерами, поскольку блокада уменьшает также импорт продуктов. "Хотя, конечно, влияет на экспортно-импортные операции", - сказал он.

Прыжок доллара

Напомним, курс доллара вырос сегодня на межбанке до 38,50 грн/доллар. Соответственно, официальный курс обновит очередной исторический максимум. На наличном рынке курс сегодня вырос на 40 копеек до 38,75 грн/доллар.

НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. На минувшей неделе дефицит валюты вырос и НБУ повысил курс продажи валюты. В итоге официальный курс вырос с 37,62 до 37,97 грн/доллар. На этой неделе рост курса продолжился.