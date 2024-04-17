Чому США не захищають небо України так, як Ізраїлю: пояснення Держдепу

Міллер зазначив, що розуміє коментарі президента Володимира Зеленського щодо того, що західні союзники збивали іранські ракети та дрони у небі над Ізраїлем, але бояться робити те ж саме в Україні.

"Я б вважав, що президент будь-якої країни, яка зазнає таких виснажливих нападів, шукатиме будь-який можливий спосіб захистити свій народ. Повністю розумію це", - сказав він.

Однак речник Держдепу наголосив, що у США "абсолютно різні відносини з Україною та Ізраїлем".

"Ми маємо десятиліття партнерства з Ізраїлем у сфері безпеки, де ми надаємо їм пряму військову допомогу - не лише протягом двох років конфлікту, а протягом десятиліть - і маємо тривалі, широкі зв'язки між нашими військовими та ізраїльськими військовими, які тривають десятиліттями", - зазначив Міллер.

Він додав, що Ізраїль є основним союзником Сполучених Штатів поза НАТО, а Україна перебуває в іншому становищі.

"Ми не мали такої угоди (про статус основного союзника поза НАТО - ред.) з ними (українцями) за кілька місяців до цього конфлікту", - сказав речник.

Він додав, що США надають Україні обладнання, необхідне для захисту неба, і туди входять й системи ППО, зокрема Patriot.

"З огляду на це, що ми не перебуваємо у збройному військовому конфлікті з Росією, що вимагало б від американських літаків перебувати в небі над Україною, відповідаючи на російські атаки. І ми не збираємося вступати в прямий збройний конфлікт з Росією. Президент Сполучених Штатів дав це дуже чітко зрозуміти", - наголосив Міллер.

Речник зазначив, що в інтересах американського народу - не допустити прямого збройного конфлікту між США та Росією, тому що вони "не хочуть Третьої світової війни".

"Якщо ви хочете поставити питання про те, що ще ми можемо зробити, то це питання слід поставити Конгресу Сполучених Штатів, тому що у нас є додатковий законопроєкт про витрати, який дозволить нам надати Україні більше обладнання. І ми сподіваємося, що цей законопроєкт буде прийнятий", - додав Міллер.