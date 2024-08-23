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Чому співпраця з Індією та візит Моді важливі для України: пояснення політолога

П'ятниця 23 серпня 2024 16:25
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Чому співпраця з Індією та візит Моді важливі для України: пояснення політолога Фото: Мрідула Гош (facebook.com/mridula_ghos)
Автор: Роман Кот, Наталія Кава

Візит прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді до України. Це допоможе налагодити співробітцтво країн у різних сферах.

Пр це у коментарі РБК-Україна розповіла голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, доцент кафедри міжнародних відносин НаУКМА Мрідула Гош.

Вона зауважила, що Індія надасть Україні гуманітарну допомогу. Вона буде направлена на розвиток місцевих громад і майбутню реконструкцію України.

"Друге, це культурне співробітництво. Теж дуже багато вже зроблено у цьому напрямку. Але це буде вже буде така цілеспрямована програма на чотири роки", - розповіла Гош.

За словами політолога, важливими є меморандум про співпрацю в галузі сільського господарства та щодо лікарських засобів, безпеки і контролю над наркотиками.

"Щодо повідомлень, що Індія буде зосереджуватися на мирі та на медіації, я думаю, ці питання обговорювалися, але вони не були закріплені ніякими документами.
Це не означає, що сторони мали розбіжності. Бо якщо б були різні позиції і не порозумілися, то цих чотирьох документів би не було. В цьому плані залишається невизначеність, не сказано. Але саме тут, можливо, щось буде попереду", - підкреслила вона.

Візит Моді до Києва

Сьогодні, 23 серпня, до Києва вперше за історію двосторонніх відносин приїхав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він вже зустрівся з індійською спільнотою та з президентом України Володимир Зеленським.

Під час їх зустрічі Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між країнами.

Хто такий Нарендра Моді та чому він втретє очолив уряд Індії - читайте у матеріалі РБК-Україна "Лідер найбільшої демократії світу. Що потрібно знати про прем'єра Індії Нарендру Моді".

Про те, чому прем’єр Індії приїхав до України та як це вплине на війну - у матеріалі РБК-Україна.

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