Чому співпраця з Індією та візит Моді важливі для України: пояснення політолога

Вона зауважила, що Індія надасть Україні гуманітарну допомогу. Вона буде направлена на розвиток місцевих громад і майбутню реконструкцію України.

"Друге, це культурне співробітництво. Теж дуже багато вже зроблено у цьому напрямку. Але це буде вже буде така цілеспрямована програма на чотири роки", - розповіла Гош.

За словами політолога, важливими є меморандум про співпрацю в галузі сільського господарства та щодо лікарських засобів, безпеки і контролю над наркотиками.

"Щодо повідомлень, що Індія буде зосереджуватися на мирі та на медіації, я думаю, ці питання обговорювалися, але вони не були закріплені ніякими документами.

Це не означає, що сторони мали розбіжності. Бо якщо б були різні позиції і не порозумілися, то цих чотирьох документів би не було. В цьому плані залишається невизначеність, не сказано. Але саме тут, можливо, щось буде попереду", - підкреслила вона.