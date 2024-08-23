Почему сотрудничество с Индией и визит Моди важны для Украины: объяснение политолога

Она отметила, что Индия предоставит Украине гуманитарную помощь. Она будет направлена на развитие местных общин и будущую реконструкцию Украины.

"Второе, это культурное сотрудничество. Тоже очень многое уже сделано в этом направлении. Но это будет уже такая целенаправленная программа на четыре года", - рассказала Гош.

По словам политолога, важны меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства и по лекарственным средствам, безопасности и контролю над наркотиками.

"По сообщениям, что Индия будет сосредотачиваться на мире и на медиации, я думаю, эти вопросы обсуждались, но они не были закреплены никакими документами.

Это не означает, что стороны имели разногласия. Потому что если бы были разные позиции и не нашли общий язык, то этих четырех документов бы не было. В этом плане остается неопределенность, не сказано. Но именно здесь, может быть, что-то будет впереди", - подчеркнула она.