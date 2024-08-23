Почему сотрудничество с Индией и визит Моди важны для Украины: объяснение политолога
Визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Украину. Это поможет наладить сотрудничество стран в разных областях.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала председатель правления Восточноевропейского института развития, доцент кафедры международных отношений НаУКМА Мридула Гош.
Она отметила, что Индия предоставит Украине гуманитарную помощь. Она будет направлена на развитие местных общин и будущую реконструкцию Украины.
"Второе, это культурное сотрудничество. Тоже очень многое уже сделано в этом направлении. Но это будет уже такая целенаправленная программа на четыре года", - рассказала Гош.
По словам политолога, важны меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства и по лекарственным средствам, безопасности и контролю над наркотиками.
"По сообщениям, что Индия будет сосредотачиваться на мире и на медиации, я думаю, эти вопросы обсуждались, но они не были закреплены никакими документами.
Это не означает, что стороны имели разногласия. Потому что если бы были разные позиции и не нашли общий язык, то этих четырех документов бы не было. В этом плане остается неопределенность, не сказано. Но именно здесь, может быть, что-то будет впереди", - подчеркнула она.
Визит Моди в Киев
Сегодня, 23 августа, в Киев впервые в истории двусторонних отношений приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он уже встретился с индийским сообществом и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В ходе их встречиУкраина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве между странами.
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