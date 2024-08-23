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Почему сотрудничество с Индией и визит Моди важны для Украины: объяснение политолога

Пятница 23 августа 2024 16:25
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Почему сотрудничество с Индией и визит Моди важны для Украины: объяснение политолога Фото: Мридула Гош (facebook.com/mridula_ghos)
Автор: Роман Кот, Наталья Кава

Визит премьер-министра Индии Нарендра Моди в Украину. Это поможет наладить сотрудничество стран в разных областях.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала председатель правления Восточноевропейского института развития, доцент кафедры международных отношений НаУКМА Мридула Гош.

Она отметила, что Индия предоставит Украине гуманитарную помощь. Она будет направлена на развитие местных общин и будущую реконструкцию Украины.

"Второе, это культурное сотрудничество. Тоже очень многое уже сделано в этом направлении. Но это будет уже такая целенаправленная программа на четыре года", - рассказала Гош.

По словам политолога, важны меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства и по лекарственным средствам, безопасности и контролю над наркотиками.

"По сообщениям, что Индия будет сосредотачиваться на мире и на медиации, я думаю, эти вопросы обсуждались, но они не были закреплены никакими документами.
Это не означает, что стороны имели разногласия. Потому что если бы были разные позиции и не нашли общий язык, то этих четырех документов бы не было. В этом плане остается неопределенность, не сказано. Но именно здесь, может быть, что-то будет впереди", - подчеркнула она.

Визит Моди в Киев

Сегодня, 23 августа, в Киев впервые в истории двусторонних отношений приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он уже встретился с индийским сообществом и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе их встречиУкраина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве между странами.

Кто такой Нарендра Моди и почему он третий раз возглавил правительство Индии - читайте в материале РБК-Украина "Лидер крупнейшей демократии мира. Что нужно знать о премьере Индии Нарендре Моди".

О том, почему премьер Индии приехал в Украину и как это повлияет на войну – в материале РБК-Украина.

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