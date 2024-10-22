Чому "Шахеди" повертаються до Росії чи Білорусі: пояснення експерта

Російські дрони-камікадзе "Шахед" можуть повертатися до Росії або залітати на територію Білорусі. Це пояснюється сильним програмним збоєм через роботу систем радіоелектронної боротьби.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив головний редактор Defense Express Олег Катков.
Він зазначив, що у випадку, коли "Шахед" "не бачить супутникової навігації" під впливом РЕБ, він починає летіти прямолінійно та починає "блукати".
При цьому після того, як "Шахед" вилітає з радіусу дії РЕБ, він ловить супутникову навігацію, розуміє, що пролетів ціль і повертається назад. Так він "кружляє", поки паливо не закінчиться.
"Це вкрай обережне припущення, але ці випадки, коли дрони повертаються на територію РФ, швидше за все це через те, що там програмний збій у системі навігації настільки потужний, що вони просто стають на магнітний курс нуль, тобто просто на північ, і летять до Білорусі чи РФ", - уточнив Катков.
Нагадаємо, у повітряному просторі Білорусі вже неодноразово фіксували російські "Шахеди".
Один із таких випадків стався в ніч на 26 вересня, тоді до Білорусі залетіли одразу чотири дрони-камікадзе. Один з безпілотників залетів туди не з боку України, а з боку Росії.
При цьому, за інформацією Повітряних сил, під час сьогоднішньої атаки "Шахедів" на Україну, три безпілотники повернулися на територію РФ.
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