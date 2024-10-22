Росія вночі запустила по Україні десятки дронів: скільки збила ППО

У ніч на 22 жовтня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед" та іншими дронами невстановленого типу. У повітряному просторі України було виявлено 60 ворожих безпілотників, які запустили з території Росії.

Захист від цієї атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України. В результаті успішної роботи українських підрозділів було збито 42 ворожі безпілотники в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях. Найбільше безпілотників було збито в Сумській області, проте, на жаль, є жертви серед мирного населення. Крім того, 10 російських безпілотників локаційно втрачено - один полетів у Білорусь, ще три повернулися на територію Росії. Один безпілотник залишається в повітряному просторі України.