Росія вночі запустила по Україні десятки дронів: скільки збила ППО
У ніч на 22 жовтня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед" та іншими дронами невстановленого типу. У повітряному просторі України було виявлено 60 ворожих безпілотників, які запустили з території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.
Захист від цієї атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.
В результаті успішної роботи українських підрозділів було збито 42 ворожі безпілотники в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.
Найбільше безпілотників було збито в Сумській області, проте, на жаль, є жертви серед мирного населення.
Крім того, 10 російських безпілотників локаційно втрачено - один полетів у Білорусь, ще три повернулися на територію Росії. Один безпілотник залишається в повітряному просторі України.
Обстріл Сум 22 жовтня
У ніч на 22 жовтня російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони.
Під час масованої повітряної тривоги в Сумах прогриміли потужні вибухи. Ворожі снаряди влучили в житлові квартали міста, спричинивши руйнування. Внаслідок атаки загинули три людини.
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