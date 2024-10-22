RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Почему "Шахеды" возвращаются в Россию или Беларусь: объяснение эксперта

Иллюстративное фото: "Шахеды" залетают на территорию России и Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Российские дроны-камикадзе "Шахед" могут возвращаться в Россию или залетать на территорию Беларуси. Это объясняется сильным программным сбоем из-за работы систем радиоэлектронной борьбы.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина главный редактор Defense Express Олег Катков.

Он отметил, что в случае, когда "Шахед" "не видит спутниковой навигации" под воздействием РЭБ, он начинает лететь прямолинейно и начинает "блуждать".

При этом после того, как "Шахед" вылетает из радиуса действия РЭБ, он ловит спутниковую навигацию, понимает, что пролетел цель, и возвращается обратно. Так он "кружит", пока топливо не закончится. 

"Это крайне осторожное предположение, но эти случаи, когда дроны возвращаются на территорию РФ, скорее всего это из-за того, что там программный сбой в системе навигации настолько мощный, что они просто становятся на магнитный курс ноль, то есть просто на север, и улетают в Беларусь или РФ", - уточнил Катков. 

"Шахеды" в Беларуси

Напомним, в воздушном пространстве Беларуси уже неоднократно фиксировали российские "Шахеды".

Один из таких случаев произошел в ночь на 26 сентября, тогда в Беларусь залетели сразу четыре дрона-камикадзе. Один из беспилотников залетел туда не со стороны Украины, а со стороны России.

При этом, по информации Воздушных сил, во время сегодняшней атаки "Шахедов" на Украину, три беспилотника вернулись на территорию РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДрониАтака дронов