Чому у ряді областей не вводять графіки відключень світла? Що кажуть в "Укренерго"

Вівторок 18 листопада 2025 09:30
UA EN RU
Чому у ряді областей не вводять графіки відключень світла? Що кажуть в "Укренерго" Фото: Віталій Зайченко (Олег Момот, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун, Юрій Дощатов

У частині областей України спостерігається профіцит генерації електроенергії, тому і відсутня необхідність обмеження споживання і, відповідно, введення графіків відключень.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на питання, чому у деяких регіонах до останнього часу взагалі не було відключень, Зайченко відповів, що це напряму залежить від того, у яких регіонах були влучання по мережах.

"Якщо знищена чи пошкоджена якась підстанція, розташована ближче до сходу, це означає, що західніше ситуація краща. У нас основні джерела генерації зараз – це атомні станції, які розташовані на заході України", - заявив голова правління НЕК "Укренерго".

За його словами, зумовлена російськими обстрілами проблема дефіциту потужності в енергосистемі створює необхідність заживлення постраждалих від російських атак регіонів від об’єктів генерації, розташованих в інших областях.

Але, енергосистема України не проектувалась з урахуванням такого сценарію. Відтак, можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів за багато сотень кілометрів досить обмежені.

"Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження на шляху від об’єктів генерації до енергодефіцитних регіонів. При цьому, у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає", - додав він.

Зазначається, що у таких регіонах навіть можливий профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі й розподілу електроенергії пошкоджені.

Нагадаємо, в Україні запровадили відключення світла після масштабного російського обстрілу енергетики у ніч на 8 листопада. Внаслідок удару окупантів припинили роботу обидві ТЕС "Центренерго", було пошкоджено багато інших енергетичних об'єктів.

В "Укренерго" також раніше пообіцяли, що для більшості регіонів на вихідних суттєво пом'якшать графіки відключень.

Укренерго Графіки відключення світла
