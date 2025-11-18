Почему в ряде областей не вводят графики отключений света? Что говорят в "Укрэнерго"
В части областей Украины наблюдается профицит генерации электроэнергии, поэтому и отсутствует необходимость ограничения потребления и, соответственно, введения графиков отключений.
Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос, почему в некоторых регионах до последнего времени вообще не было отключений, Зайченко ответил, что это напрямую зависит от того, в каких регионах были попадания по сетям.
"Если уничтожена или повреждена какая-то подстанция, расположенная ближе к востоку, это означает, что западнее ситуация лучше. У нас основные источники генерации сейчас - это атомные станции, которые расположены на западе Украины", - заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго".
По его словам, обусловленная российскими обстрелами проблема дефицита мощности в энергосистеме создает необходимость подпитки пострадавших от российских атак регионов от объектов генерации, расположенных в других областях.
Но, энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария. Следовательно, возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям за много сотен километров достаточно ограничены.
"Чтобы частично разгрузить магистральные сети, приходится вводить ограничения на пути от объектов генерации к энергодефицитным регионам. При этом, в части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет", - добавил он.
Отмечается, что в таких регионах даже возможен профицит мощности, которую технически невозможно передать в регионы, где генерация и сети передачи и распределения электроэнергии повреждены.
Напомним, в Украине ввели отключение света после масштабного российского обстрела энергетики в ночь на 8 ноября. В результате удара оккупантов прекратили работу обе ТЭС "Центрэнерго", были повреждены многие другие энергетические объекты.
В "Укрэнерго" также ранее пообещали, что для большинства регионов на выходных существенно смягчат графики отключений.