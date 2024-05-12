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Чому розвивається бронхіальна астма та який догляд потрібен: пояснення МОЗ

Фото: Чому розвивається бронхіальна астма та який догляд потрібен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Бронхіальна астма є найпоширенішою хронічною хворобою серед дітей. Захворювання проявляється нападами задушливого сухого кашлю та проблемами з видихом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Внаслідок чого розвивається хвороба

Однозначної відповіді немає, втім, відомом, що істотний вплив має генетична схильність, алергії, часті хвороби дихальних шляхів, забруднене повітря. Найчастіше хвороба проявляється в дитинстві, а симптоми можуть турбувати з різною частотою, нерідко вночі. 

Залежно від періодичності та тяжкості симптомів виділяють: 

  • інтермітуючий - з рідкісними проявами; 
  • постійний типи перебігу хвороби - легкий, середньої тяжкості та тяжкий. 

Захворювання потребує постійного, тривалого й часто пожиттєвого лікування. 

Чи необхідна вакцинація 

"Людям, які мають бронхіальну астму, важливо пам’ятати про захист від інфекцій — вакцинацію. Адже прояви інфекційних захворювань можуть провокувати напади, а дихальна система пацієнтів/ок з астмою більш вразлива до дії різних збудників", - розповідає МОЗ. 

Лікування астми є персоналізованим. Не можна самостійно призначити собі препарати. За планом терапії й іншого - важливо звернутись до компетентного фахівця. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як діяти у разі укусу кліща та як себе захистити.

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Мінстерство охорони здоров'я України