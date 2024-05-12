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Почему развивается бронхиальная астма и какой уход требуется: объяснение Минздрава

Фото: Почему развивается бронхиальная астма и какой уход нужен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бронхиальная астма является самой распространенной хронической болезнью среди детей. Заболевание проявляется приступами удушающего сухого кашля и проблемами с выдохом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).

Вследствие чего развивается болезнь

Однозначного ответа нет, впрочем, известно, что существенное влияние имеет генетическая предрасположенность, аллергии, частые болезни дыхательных путей, загрязненный воздух. Чаще всего болезнь проявляется в детстве, а симптомы могут беспокоить с разной частотой, нередко ночью. 

В зависимости от периодичности и тяжести симптомов выделяют: 

  • интермиттирующий - с редкими проявлениями; 
  • постоянный типы течения болезни - легкий, средней тяжести и тяжелый. 

Заболевание требует постоянного, длительного и часто пожизненного лечения. 

Необходима ли вакцинация 

"Людям, которые имеют бронхиальную астму, важно помнить о защите от инфекций - вакцинации. Ведь проявления инфекционных заболеваний могут провоцировать приступы, а дыхательная система пациентов/ок с астмой более уязвима к действию различных возбудителей", - рассказывает Минздрав. 

Лечение астмы является персонализированным. Нельзя самостоятельно назначить себе препараты. За планом терапии и другого - важно обратиться к компетентному специалисту. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как действовать при укусе клеща и как себя защитить.

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Министерство здравоохранения Украины