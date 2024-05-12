Почему развивается бронхиальная астма и какой уход требуется: объяснение Минздрава

Бронхиальная астма является самой распространенной хронической болезнью среди детей. Заболевание проявляется приступами удушающего сухого кашля и проблемами с выдохом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения (МОЗ).
Однозначного ответа нет, впрочем, известно, что существенное влияние имеет генетическая предрасположенность, аллергии, частые болезни дыхательных путей, загрязненный воздух. Чаще всего болезнь проявляется в детстве, а симптомы могут беспокоить с разной частотой, нередко ночью.
В зависимости от периодичности и тяжести симптомов выделяют:
Заболевание требует постоянного, длительного и часто пожизненного лечения.
"Людям, которые имеют бронхиальную астму, важно помнить о защите от инфекций - вакцинации. Ведь проявления инфекционных заболеваний могут провоцировать приступы, а дыхательная система пациентов/ок с астмой более уязвима к действию различных возбудителей", - рассказывает Минздрав.
Лечение астмы является персонализированным. Нельзя самостоятельно назначить себе препараты. За планом терапии и другого - важно обратиться к компетентному специалисту.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как действовать при укусе клеща и как себя защитить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.