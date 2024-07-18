Чому ростуть ціни на таксі в Києві та що буде далі

У Києві стало складніше викликати таксі , а середня вартість поїздки зросла. Деякі оператори ринку пояснюють це підвищеним попитом, тоді як інші вказують на зменшення кількості водіїв.

Що відбувається на столичному ринку послуг таксі та як це впливає на споживачів – розбиралось РБК-Україна .

Приклади з життя

Мешканка Києва працює в офісі в центрі міста та їздить на роботу з Борщагівки. У травні вона щодня викликала таксі за допомогою мобільного додатку Uklon. Вартість поїздки складала в середньому 250 гривень, а підтвердження замовлення займало всього кілька хвилин. Проте ситуація почала змінюватися від початку літа. В липні за аналогічну поїздку вже доводиться платити від 350 гривень.

На скриншотах нижче бачимо різницю в ціні аналогічної поїздки від одного оператора таксі у березні та липні – понад 50%. За свідченням користувачки послуг таксі, підтвердження замовлення стало займати набагато більше часу. "Раніше я могла викликати таксі за кілька хвилин, але зараз доводиться чекати близько півгодини," – говорить співрозмовниця РБК-Україна.

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Джерело: знімки екрану користувачки таксі

За свідченнями жінки, служби таксі почали піднімати ціни в екстрених випадках, а перелік таких випадків дуже розширився.

"Поїздка після десятої вечора коштує великих коштів. Під час сильної спеки у додатках постійно підвищений попит, вони так і прописують при замовленні. Хоча за допомогою програм таксі видно, що машин таксі поряд достатньо для швидкого замовлення", - жаліється киянка.

Що кажуть в службах таксі

В компанії Bolt підтверджують підвищення цін на свої послуги: "На даний момент вартість поїздок поступово зростає через зміну цін на паливо, скорочення кількості активних водіїв, ріст вартість ремонтів авто. Ми можемо зазначити, що за останні місяці середні ціни зросли на 10 - 25% залежно від міста".

В компанії пояснюють, що ціна на поїздки залежить від багатьох факторів: погодних умов, сезону, дорожнього трафіку, стану доріг тощо. Ціноутворюючим фактором є баланс попиту і пропозиції. Кінцева вартість поїздки залежить від базового тарифу, кілометражу та її тривалості. Якщо в певному районі спостерігається підвищений попит і не вистачає водіїв, то починають діяти динамічні коефіцієнти з урахуванням всіх додаткових чинників.

В Uklon зростання цін пояснюють переважно підвищенням попиту на послуги таксі. "В деякі місяці 2024 року кількість пасажирів зросла приблизно на 40%, порівнюючи з першою половиною 2023 року. Зростання кількості пасажирів перевищує зростання кількості водіїв", - пояснюють в компанії.

Через підвищення акцизу на пальне в другій половині 2024 року очікується подальше зростання цін на пальне, що може призвести до ще більшого збільшення середньої вартості замовлення, прогнозують в Uklon.

А ось в компанії Avalon Taxi стверджують, що ціни на свої послуги практично не піднімали.

"За останні три місяці зміни були незначними. Наприклад, півроку тому проїзд по певному маршруту коштував 70 грн, і на сьогоднішній день замовник також може проїхати за цю ж суму. Однак в окремі моменти вартість може бути трохи вищою", - запевняють в компанії.

Слово експерту

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн стверджує, що ціни на пальне точно не могли бути причиною зростання тарифів на послуги таксі.

"По пальному ми поки не бачимо проблем - ціни стабільні, навіть трішки просіли за останній місяць. Тому, якщо й є причини (росту цін на послуги таксі – ред.), то вони точно не через пальне", - переконує співрозмовник РБК-Україна.

Він пояснює міру впливу ціни пального на величину тарифів таксі на конкретному прикладі. Так, якщо рахувати, що машина споживає 10 л на 100 км, а літр бензину коштує в середньому 55 грн/л, то 1 км коштує 5,5 грн. Навіть якщо ціна піднімається на 1,5-2 грн за літр, то вартість одного кілометру подорожчає лише на 20 копійок.

Єдиний неприємний момент, зазначає Сергій Куюн, - це девальвація гривні, через що дорожчають імпортні запчастини до автомобілів і, відповідно, вартість обслуговування авто. Це впливає на тарифи служб таксі значно відчутніше, ніж підвищені акцизи на пальне, про що так часто говорять.

"Є стала формула: подорожчання долара на гривню призводить до росту ціни пального на 80 копійок на літрі. На початку року ми мали долар по 38 грн, зараз він вже 41 грн. Тобто 2,4 гривні додалось до ціни літри палива в цьому році лише за рахунок девальвації гривні. Це не дуже трагічно, але теж подразник, який тримає ціни в тонусі", - підраховує співрозмовник РБК-Україна.

Отже, зростання вартості поїздок на таксі в Києві є результатом комбінації різних факторів. Основними причинами є брак кадрів, підвищений попит на послуги таксі, збільшення витрат на обслуговування автомобілів через зростання цін на імпортні запчастини внаслідок девальвації гривні, а також незначний ріст цін на пальне.

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин в Україні зросли у червні 2024 року на 1%. Дизельне паливо та автогаз трохи подешевшали.

Керівники українських підприємств очікують на зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на 9%.