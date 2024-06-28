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Бензин подорожчав, дизель та автогаз подешевшали: як змінилися ціни на АЗС за місяць

Україна, П'ятниця 28 червня 2024 13:59
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Бензин подорожчав, дизель та автогаз подешевшали: як змінилися ціни на АЗС за місяць Фото: ціни на бензин зросли за червень на 1% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин в Україні зросли у червні 2024 року на 1%. Дизельне паливо та автогаз трохи подешевшали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 28 червня на бензин А-95 становлять 56,52 гривні за літр (+0,54 гривні за місяць), на дизельне паливо 52,65 гривні за літр (-0,08 гривні), на автогаз 26,60 гривні за літр (-0,07 гривні).

Бензин подорожчав, дизель та автогаз подешевшали: як змінилися ціни на АЗС за місяць

Ціни на АЗС 28 червня

Бензин подорожчав, дизель та автогаз подешевшали: як змінилися ціни на АЗС за місяць

Причини зміни цін

Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Основним чинником, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent, що призвело до зниження цін на бензин і дизель.

Сьогодні нафта Brent коштує близько 87 доларів за барель. У червні ціна зросла приблизно на 5 доларів.

Крім того, в Україні з 1 липня планували підняти акцизи на паливо, проте поки що законопроект прийнято лише в першому читанні.

За прогнозами експертів, після схвалення закону ціни на бензин та дизельне паливо можуть піднятися на 1-2 гривні за літр, на зріджений газ зростання може бути більшим - до 5-5,5 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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