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Як зростатимуть ціни в Україні: прогноз бізнесу на найближчі 12 місяців

Україна, Вівторок 16 липня 2024 15:15
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Як зростатимуть ціни в Україні: прогноз бізнесу на найближчі 12 місяців Фото: Ціни в Україні зростуть на 9,0% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств очікують на зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,0%. Поліпшення інфляційних очікувань триває сьомий квартал поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІІ квартал 2024 року.

При цьому в I кварталі бізнес очікував на інфляцію на рівні 11,0%, у IV кварталі 2023 року - 11,3%, у III кварталі - 14,8%.

Як зростатимуть ціни в Україні: прогноз бізнесу на найближчі 12 місяців

Більшість (62,8%) опитаних респондентів уважають, що інфляція не перевищить 10,0%, лише 12,7% очікують, що вона сягне 15,1% і більше.

Як зростатимуть ціни в Україні: прогноз бізнесу на найближчі 12 місяців

Найсуттєвішим чинником для зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 84.5% респондентів).

Більше за решту посилився вплив курсового чинника на 8,9 п. п. – до 68.3%.

Як зростатимуть ціни в Україні: прогноз бізнесу на найближчі 12 місяців

Квартальне опитування проводилося з 30 квітня до 27 травня 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів – керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у червні 2024 року зросли на 2,2%. З початку року ціни зросли на 4,3%. Річна інфляція прискорилася до 4,8%.

Уряд і НБУ прогнозують, що наприкінці року 2024 року інфляція становитиме близько 8%, що вище, ніж минулого року (5,1%).

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