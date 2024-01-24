Чому російські ракети часом "втрачають бойову спроможність" у повітрі: думка експерта

Посилення РЕБ

За його словами, насамперед Україна отримала зараз багато нових засобів РЕБ і буквально в кожному протоколі про передачу нам тих чи інших типів озброєння зазначається, що "засоби протиповітряної оборони інші".

"Тобто не ракети, не там артилерійські системи, а "інші". Це власне і є засоби радіоелектронної боротьби", - сказав Романенко.

Якість російських ракет

Експерт також уточнив, що зараз трохи пішла хвиля обрубування російських контактів з отримання радіоелектронних комплектуючих. Уже більше країн почали реально відслідковувати ланцюжки поставок комплектуючих до Росії. Це стосується і США, і низки європейських країн тощо.

"Тобто вони вже почали відслідковувати і переривати ці ланцюжки поставок. І до речі, як повідомляли в ГУР, якщо в серпні росіяни, наприклад, здатні були випускати 40 ракет типу Х-101, то зараз кількість не перевищує 35. Тобто більш ніж на 10% зменшилося виробництво", - сказав він.

Авіаексперт вказує на те, що, з одного боку, росіяни намагаються вдосконалити ракети, а з іншого боку, це вказує на проблеми з поставками і технологією виробництва.

Приклад, коли російські ракети втратили свою боєздатність у повітрі

Сьогодні Сили оборони півдня України повідомляли, що за бойову добу російські війська здійснили авіаційний удар із застосуванням тактичної авіації з моря.

"2 крилаті ракети типу Х-31П, випущені в напрямку Одеської області, втратили свою боєздатність у повітрі. Руйнувань та пошкоджень не зафіксовано", - повідомили військові.

Експерт зазначив, що у росіян є запас ракет Х-31, а Х-31П досі є основною антирадарною ракетою в окупантів.

"Раніше та й останнім часом вони запускали, скажімо, пуск ударних ракет супроводжувався пуском антирадарних ракет", - додав Романенко.

Експерт пояснив деталі роботи систем РЕБ

"Зараз ми випускаємо значну кількість систем, але в більшості вони антидронні. Загалом це окрема тематика і ніхто не буде оприлюднювати на яких частотах вони працюють", - сказав Романенко.

За словами експерта, завданням є перекриття навігаційних систем крилатих ракет і дронів. Але російські крилаті ракети і дрони мають, скажімо, такий блок "Комета" і "Комета-М", який загалом приймає інформацію від 4 супутникових систем, які працюють на різних частотах.

"І ось завдання, якщо ми хочемо збити наведення, придушити сигнал, або спотворити сигнал. І якщо спотворити сигнал, то ракета все одно отримає його, але вже полетить не туди куди слід", - сказав Романенко.

Російські ракети не завжди досягають своїх цілей

Учора російські війська завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що не всі ворожі ракети, що атакували за балістичною траєкторією, досягли своїх цілей.

Також британська розвідка писала, що російські ракети "Кинджал" у грудні, ймовірно, не досягли намічених цілей, тоді як Україні також вдалося перехопити атаки цієї нібито "непереможної" системи.