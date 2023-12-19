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"Суперзброя" Путіна не досягає цілей в Україні, - британська розвідка

Україна, Вівторок 19 грудня 2023 09:33
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"Суперзброя" Путіна не досягає цілей в Україні, - британська розвідка Фото: Ракети "Кинжал" не досягають цілей в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Путін оголосив балістичні ракети "Кинжал" своєю "суперзброєю", яка відіграє важливу роль у військовій доктрині Кремля. Проте українська ППО збиває ці цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 14 грудня російські ВПС вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування "Кинжал". Росія запустила як мінімум одну ракету центральною Україною, ймовірно, націлену на військовий аеродром.

За даними британської розвідки, "Кинжал" один із шести видів "суперзброї", заявлених президентом Путіним у 2018 році, покликане відіграти важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії. У війні з Україною Росія зберігає цю зброю для того, що вона вважає цінними та добре захищеними цілями.

Росія вже застосовувала "Кинжали" раніше. "Багато із запусків, ймовірно, не досягли намічених цілей, тоді як Україні також вдалося перехопити атаки цієї нібито "непереможної" системи", - зазначають у Міноборони Британії.

Patriot проти "Кинжала"

Наприкінці листопада речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що після отримання Україною деяких зразків західних систем ВПО Збройні сили змогли вражати гіперзвукові та балістичні ракети.

"Зараз ми вже маємо 15 збитих "Кинжалів". Плюс ще десятки збитих балістичних ракет, які летіли на Київ. Patriot себе показав", - сказав полковник.

Крім того, 14 грудня російська армія атакувала Старокостянтинів у Хмельницькій області ракетами "Кинжал". "Про наслідки, тим більше роботи "Кинжалів", а це був Х-47 "Кинжал", ми не говоримо. Нехай ворог робить свої висновки. Не даватимемо інформацію, куди вони цілили, потрапили чи не потрапили", - сказав Ігнат.

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