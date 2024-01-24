Почему российские ракеты порой "теряют боевую способность" в воздухе: мнение эксперта

Усиление РЭБ

По его словам, прежде всего Украина получила сейчас много новых средств РЭБ и буквально в каждом протоколе о передаче нам тех или иных типов вооружения отмечается, что "средства противовоздушной обороны другие".

"То есть не ракеты, не там артиллерийские системы, а "другие". Это собственно и есть средства радиоэлектронной борьбы", - сказал Романенко.

Качество российских ракет

Эксперт также уточнил, что сейчас немного пошла волна обрубания российских контактов по получению радиоэлектронных комплектующих. Уже больше стран начали реально отслеживать цепочки поставок комплектующих в Россию. Это касается и США, и ряда европейских стран и тому подобное.

"То есть они уже начали отслеживать и прерывать эти цепочки поставок. И кстати, как сообщали в ГУР, если в августе россияне, например, способны были выпускать 40 ракет типа Х-101, то сейчас количество не превышает 35. То есть более чем на 10% уменьшилось производство", - сказал он.

Авиаэксперт указывает на то, что, с одной стороны, россияне пытаются усовершенствовать ракеты, а с другой стороны, это указывает на проблемы с поставками и технологией производства.

Пример, когда российские ракеты потеряли свою боеспособность в воздухе

Сегодня Силы обороны юга Украины сообщали, что за боевые сутки российские войска совершили авиационный удар с применением тактической авиации с моря.

"2 крылатые ракеты типа Х-31П, выпущенные в направлении Одесской области, потеряли свою боеспособность в воздухе. Разрушений и повреждений не зафиксировано", - сообщили военные.

Эксперт отметил, что у россиян есть запас ракет Х-31, а Х-31П до сих пор является основной антирадарной ракетой у оккупантов.

"Раньше и в последнее время они запускали, скажем, пуск ударных ракет сопровождался пуском антирадарных ракет", - добавил Романенко.

Эксперт объяснил детали работы систем РЭБ

"Сейчас мы выпускаем значительное количество систем, но в большинстве они антидронные. В целом это отдельная тематика и никто не будет обнародовать на каких частотах они работают", - сказал Романенко.

По словам эксперта, задачей является перекрытие навигационных систем крылатых ракет и дронов. Но российские крылатые ракеты и дроны имеют, скажем, такой блок "Комета" и "Комета-М", который в целом принимает информацию от 4 спутниковых систем, которые работают на разных частотах.

"И вот задача, если мы хотим сбить наведение, подавить сигнал, или исказить сигнал. И если исказить сигнал, то ракета все равно получит его, но уже полетит не туда куда следует", - сказал Романенко.

Российские ракеты не всегда достигают своих целей

Вчера российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей.

Также британская разведка писала, что российские ракеты "Кинжал" в декабре, вероятно, не достигли намеченных целей, тогда как Украине также удалось перехватить атаки этой якобы "непобедимой" системы.