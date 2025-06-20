Чому російська економіка досі тримається: відповідь експерта здивувала

"Звісно, коли йдеться про те, що російська економіка ось-ось рухне, то вона може рухнути в якійсь сфері, скажімо, що стосується більше цивільного сектору і, власне, того, що ми називаємо виробництвом ширпотребу, в частині фінансування соціальних програм і так далі", - пояснив експерт.

Однак Гончар наголосив, що це не означає крах мілітарної складової економіки РФ, яка зараз продовжує розростатися.

"Війна стала прибутковим бізнесом не просто для великих збройових корпорацій російських, а для багатьох пересічних росіян. Яких разом з членами родин - це кілька десятків мільйонів, які, підкреслюю, поки що, почувають себе дуже добре", - зазначив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Він зазначив, що, за законом економіки, виробництво зброї - це той актив, який потім не створює додаткової вартості. Це просто спалювання інвестицій і грошей.

Та все ж, за даними Гончара, поки що цей маховик воєнної машини РФ продовжує працювати.

"І переважною мірою тому, що продовжується фінансування цієї машини. Якраз мова йде про експорт енергоресурсів, передусім нафти, за рахунок якого Росія продовжує отримувати доходи. Це не ті доходи, які вона могла б отримувати в умовах без санкцій. Але це все рівно фінансування бюджету війни", - зауважив експерт.

Гончар також пояснив, що в цьому сенсі очікування того, що "ось там в найближчі місяці російська воєнна економіка рухне", на його думку, не виправдані.

"Особливо зараз, коли відбулось деяке підвищення нафтових цін, воно підбадьорило Кремль, це додасть якісь невеликі гроші в бюджет війни. Але знову таки це не щось, що допоможе Росії системно триматися далі", - підсумував він.