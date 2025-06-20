Почему российская экономика до сих пор держится: ответ эксперта удивил

Российская экономика до сих пор не демонстрирует признаков полного краха. Гражданский сектор действительно постепенно ослабевает, однако военная составляющая продолжает развиваться.

"Конечно, когда речь идет о том, что российская экономика вот-вот рухнет, то она может рухнуть в какой-то сфере, скажем, что касается больше гражданского сектора и, собственно, того, что мы называем производством ширпотреба, в части финансирования социальных программ и так далее", - пояснил эксперт.

Однако Гончар подчеркнул, что это не означает крах милитарной составляющей экономики РФ, которая сейчас продолжает разрастаться.

"Война стала прибыльным бизнесом не просто для крупных оружейных корпораций российских, а для многих рядовых россиян. Которых вместе с членами семей - это несколько десятков миллионов, которые, подчеркиваю, пока что, чувствуют себя очень хорошо", - отметил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Он отметил, что, по закону экономики, производство оружия - это тот актив, который потом не создает добавочной стоимости. Это просто сжигание инвестиций и денег.

И все же, по данным Гончара, пока что этот маховик военной машины РФ продолжает работать.

"И в подавляющей степени потому, что продолжается финансирование этой машины. Как раз речь идет об экспорте энергоресурсов, прежде всего нефти, за счет которого Россия продолжает получать доходы. Это не те доходы, которые она могла бы получать в условиях без санкций. Но это все равно финансирование бюджета войны", - отметил эксперт.

Гончар также пояснил, что в этом смысле ожидания того, что "вот там в ближайшие месяцы российская военная экономика рухнет", по его мнению, не оправданы.

"Особенно сейчас, когда произошло некоторое повышение нефтяных цен, оно взбодрило Кремль, это добавит какие-то небольшие деньги в бюджет войны. Но опять же это не то, что поможет России системно держаться дальше", - подытожил он.