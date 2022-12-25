Почему россияне вводят комендантский час на 10 суток на оккупированных территориях: ответ Гуменюк

Российские оккупанты начали вводить затяжной комендантский час продолжительностью до 10 суток в некоторых временно оккупированных населенных пунктах для того, чтобы попытаться ослабить украинское движение сопротивления.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на слова руководительницы пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире "24 канала" .

"В некоторых населенных пунктах они вводят такой слишком длинный комендантский час от 7 до 10 суток для того, чтобы местное население абсолютно не могло выходить из домов. В частности, это может быть также обусловлено тем, что они очень волнуются из-за мощи украинского движения сопротивления, который не дает им покоя там, где не достает наша артиллерия и реактивные системы", - сказала она.

Гуменюк отметила, что у захватчиков большие потери из-за работы нашего движения сопротивления.

К тому же она добавила, что россияне стягивают в оккупированные населенные пункты даже полицейские отряды с других территорий России и временно оккупированного Крыма, поскольку им не хватает сил даже для регулирования порядка в своих подразделениях, потому что там очень не устойчивый моральный дух. Кроме того, оккупантам также нужно выявлять людей с проукраинской позицией, которые готовы обеспечивать работу сопротивления.

Напомним, россияне ввели комендантский час почти на 10 суток во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области.

Кроме того, захватчики хотят ввести круглосуточный комендантский час почти на неделю в Мелитополе.

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