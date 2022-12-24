Окупанти в Мелітополі хочуть ввести цілодобову комендантську годину на тиждень
У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни хочуть запровадити цілодобову комендантську годину майже на тиждень. Оскільки ворог боїться комунікації цивільних з українськими захисниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.
"Наразі вони (окупанти - ред.) запускають пропаганду, що 25 грудня буде повноцінна комендантська година до 2-3 січня. Такі оголошення з'явилися в деяких містах, але здебільшого в селах. Втім, в місті Мелітополі вони також це планують", - розповів Федоров.
Мер каже, що таким чином російські загарбники намагаються припинити комунікацію між цивільними та військовими, побоюючись її.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти в Запорізькі області назвали так звану "дату наступу українських військ", а тому мешканцям навіть заборонили виходити з будинків і погрожують розстрілом за порушення комендантської години.
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