ua ru
Сб, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У селищі Горностаївка окупанти ввели комендантську годину майже на 10 діб, - Генштаб

Новость на русском →
Херсонська область , Субота 24 грудня 2022 18:41
У селищі Горностаївка окупанти ввели комендантську годину майже на 10 діб, - Генштаб Фото: у селищі Горностаївка окупанти ввели комендантську годину майже на 10 діб (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованій Горностаївці Херсонської області російські загарбники ввели комендантську годину майже на 10 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У Горностаївці Херсонської області російські окупанти ввели цілодобову комендантську годину в період з 25 грудня 2022 року по 03 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що місцевим жителям заборонено залишати свої помешкання та переміщуватися по населеному пункту майже на 10 діб.

У селищі Горностаївка окупанти ввели комендантську годину майже на 10 діб, - ГенштабФото: смт Горностаївка, Херсонська обл. на мапі Google

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни хочуть запровадити цілодобову комендантську годину майже на тиждень. Оскільки ворог боїться комунікації цивільних з українськими захисниками.

Також раніше ми писали, що в Запорізькі області окупанти назвали так звану "дату наступу українських військ", а тому мешканцям навіть заборонили виходити з будинків і погрожують розстрілом за порушення комендантської години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Комендантська година Генштаб ВСУ
NEWS
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація