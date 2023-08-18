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Чому росіяни почали частіше підіймати у повітря МіГ-31К: пояснення Ігната

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Україна, П'ятниця 18 серпня 2023 09:03
Чому росіяни почали частіше підіймати у повітря МіГ-31К: пояснення Ігната Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни почали частіше підіймати у небо винищувач МіГ-31К, через який в Україні оголошують повітряну тривогу. Таким чином окупанти проводять тренувальні польоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вони й раніше так робили. Але літали по півтори години, відпрацьовуючи пальне. Фактично у небі може півтори години він літати у разі повної заправки. Таким чином літак проводить свої певні тренувальні польоти, а Україна у стані повітряної тривоги. Ворог це знає, він знає, що ми будемо реагувати на це. Вони знають, що в нас через це відповідно обмежувальні заходи у країні в різних установах та підприємствах", - зазначив речник.

Ігнат пояснив, що вчора було більше зльотів МіГ-31К і, відповідно, повітряних тривог. Ймовірно, окупанти виконували тренувальні польоти.

"Авіація, зокрема льотний склад, потребує підтримання постійних навичок. Це зліт та посадка, вихід на рубіж пуску ракет і так далі. Отакі от тактичні прийоми, які застосовуються до цього типу літаків", - сказав він.

Речник наголосив, що при зльоті винищувача МіГ-31К Повітряні сили ЗСУ повинні реагувати. Тому що навіть у разі навчання це не гарантує, що загарбники не випустять ракети Х-47 "Кинджал".

Повітряні тривоги в Україні

У четвер, 17 серпня, в Україні чотири рази оголошували масштабну повітряну тривогу. За інформацією Повітряних сил, вони були пов'язані зі зльотом російського винищувача МіГ-31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Варто зазначити, що ракети "Кинджал" є небезпечними, оскільки протиповітряній обороні складно їх збивати. Востаннє окупанти випустили ці ракети 11 серпня. Сили ППО збили у Києві один "Кинджал". Решта ракет вдарили по Івано-Франківській області, внаслідок атаки загинула дитина.

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