Росіяни зранку вдарили по Івано-Франківській області, загинула дитина
Росіяни зранку завдали ракетного удару по Прикарпаттю. Внаслідок обстрілу загинула дитина.
Про це розповіла голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.
Як розповіла Оніщук, ворог, під час обстрілу, завдав удару по цивільному об'єкту.
"Є постраждалі, серед яких дитина, яку в критичному стані було доставлено до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося", - додала голова ОВА.
Зокрема Оніщука закликає цивільних не ігнорувати повітряну тривогу й у разі загрози подбати про власну безпеку.
Подробиці ударів
Як пише Офіс генерального прокурора, близько о 10 години росіяни здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківської області.
"Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються", - пише пресслужба.
Фото: ілюстроване зображення (t.me/pgo_gov_ua)
Зокрема вибуховою хвилею та уламками було частково зруйновано господарську споруду
Ранковий обстріл України
Сьогодні зранку в Україні оголосили про масштабну повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет "Кинджал".
Пізніше в Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку. Через деякий час стало відомо про гучні вибухи у Києві, а також у Хмельницькій та Київській області.
Згодом влада Києва повідомила про падіння уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на вулиці Богатирській, де пошкоджений дах приватного будинку.
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