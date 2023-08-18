Почему россияне начали чаще поднимать в воздух МиГ-31К: объяснение Игната

Россияне стали чаще поднимать в небо истребитель МиГ-31К, из-за которого в Украине объявляют воздушную тревогу. Таким образом оккупанты проводят тренировочные полеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Они и раньше так делали. Но летали по полтора часа, отрабатывая топливо. Фактически в небе может полтора часа он летать в случае полной заправки. Таким образом самолет проводит свои определенные тренировочные полеты, а Украина в состоянии воздушной тревоги. Враг это знает, он знает, что мы будем реагировать на это. Они знают, что у нас из-за этого соответственно ограничительные меры в стране в разных учреждениях и предприятиях", - отметил спикер.

Игнат объяснил, что вчера было больше взлетов МиГ-31К и, соответственно, воздушных тревог. Вероятно, оккупанты выполняли тренировочные полеты.

"Авиация, в частности летный состав, нуждается в поддержании постоянных навыков. Это взлет и посадка, выход на рубеж пуска ракет и так далее. Такие вот тактические приемы, которые применяются к этому типу самолетов", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что при взлете истребителя МиГ-31К Воздушные силы ВСУ должны реагировать. Потому что даже в случае обучения это не гарантирует, что захватчики не выпустят ракеты Х-47 "Кинжал".

Воздушные тревоги в Украине

В четверг, 17 августа, в Украине четырежды объявляли масштабную воздушную тревогу. По информации Воздушных сил, они были связаны со взлетом российского истребителя МиГ-31К, который может являться носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Стоит отметить, что ракеты "Кинжал" опасны, поскольку противовоздушной обороне сложно их сбивать. В последний раз оккупанты выпустили эти ракеты 11 августа. Силы ПВО сбили в Киеве один "Кинжал". Остальные ракеты ударили по Ивано-Франковской области, в результате атаки погиб ребенок.

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