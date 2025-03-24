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Чому росіяни обирають точкові обстріли міст "Шахедами": пояснення Повітряних сил

Фото: Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил Збройних сил України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти атакують безпілотниками українські міста керуючись заздалегідь розробленим планом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Якщо візьмемо статистику за минулі роки, завжди в них (росіян, - ред.) є пріоритетним там на понеділок - один об'єкт, потім на вівторок і так далі вони зміщують акцент атаки на різні об'єкти. Це все називається планування їхнє. Сили оборони мусять прогнозувати всі ці удари", - пояснив Ігнат. 

Обстріли України з боку Росії 

Від початку повномасштабної війни російські терористи систематичну обстрілюють критичну та цивільну інфраструктуру України. Для ударів ворог застосовує керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотні літальні апарати (БпЛА), ракети різних типів, а також артилерію. 

До атак дронами ворог вдається кожної ночі. Наприклад, у ніч на 24 березня росіяни запустили 147 дронів проти України.  Станом на 08.30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА. Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. У Київській області внаслідок обстрілу є поранений

 

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Російська ФедераціяПовітряні сили УкраїниВійна в Україні