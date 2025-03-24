Почему россияне выбирают точечные обстрелы городов "Шахедами": объяснение Воздушных сил

"Если возьмем статистику за прошлые годы, всегда у них (россиян, - ред.) является приоритетным там на понедельник - один объект, потом на вторник и так далее они смещают акцент атаки на разные объекты. Это все называется планирование их. Силы обороны должны прогнозировать все эти удары", - пояснил Игнат.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы систематически обстреливают критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Для ударов враг применяет управляемые авиационные бомбы (УАБы), беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты различных типов, а также артиллерию.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 24 марта россияне запустили 147 дронов против Украины. По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 97 ударных БпЛА. Еще 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны. В Киевской области в результате обстрела есть раненый.