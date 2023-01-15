Чому Росія зірвала обмін полоненими: в ГУР розкрили наміри ворога

Російська сторона зірвала обмін, який мав відбутися вчора, аби розхитати настрої в українському суспільстві чи посіяти паніку. В цій ситуації це ніщо інше, як активізація ІПСО противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Насправді, досить часто переносяться обміни. Але в даній ситуації ми маємо справу з активізацією рашистів у сфері ІПСО для дестабілізації ситуації в країні, в тому числі й зараз у напрямку українських військовополонених. На жаль і цю тему ворог використовує, а саме горе наших захисників і їх родин для того, щоб десь посіяти паніку чи дестабілізувати ситуацію", - пояснив Юсов.

За його словами, дуже активно зараз себе поводять різноманітні проросійські боти та масово з'являються нові інформаційні ресурси, які ворог використовує для збору даних.

"Це ось така гра на нервах. Попри це, робота по обмінах триває, я думаю, що найближчим часом ми побачимо добрі новини, але щоб їх почути, ця тема потребує тиші", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, що вчора був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною, але в останній момент його було скасовано за ініціативи РФ.

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