Почему Россия сорвала обмен пленными: в ГУР раскрыли намерения врага

Российская сторона сорвала обмен, который должен был состояться вчера, чтобы расшатать настроения в украинском обществе или посеять панику. В этой ситуации это не что иное, как активизация ИПСО противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"На самом деле довольно часто переносятся обмены. Но в данной ситуации мы имеем дело с активизацией рашистов в сфере ИПСО для дестабилизации ситуации в стране, в том числе и сейчас в направлении украинских военнопленных. К сожалению и эту тему враг использует, а именно горе наших защитников и их семей для того, чтобы где-нибудь посеять панику или дестабилизировать ситуацию", - пояснил Юсов.

По его словам, очень активно сейчас себя ведут разные пророссийские боты и массово появляются новые информационные ресурсы, которые враг использует для сбора данных.

"Это вот такая игра на нервах. Несмотря на это, работа по обменам продолжается, я думаю, что в ближайшее время мы увидим хорошие новости, но чтобы их услышать, эта тема нуждается в тишине", - отметил Юсов.

Напомним, что вчера был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной, но в последний момент он был отменен по инициативе РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.