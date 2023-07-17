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Вихід Росії із "зернової угоди": Подоляк пропонує запустити військові патрулі коридорів

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Понеділок 17 липня 2023 18:34
Вихід Росії із "зернової угоди": Подоляк пропонує запустити військові патрулі коридорів Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країнам союзникам України необхідно запустити військовий патруль "зернових коридорів" у відповідь на вихід Росії з Чорноморської ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

Він нагадав, що зерно не може бути законною військовою ціллю, а Чорне море не є внутрішньою акваторією Росії і не регулюється її юрисдикцією. Попри це країна-агресор намагається перешкоджати експорту українського зерна.

"Так ось, замість того, щоб видати мандат на відповідні юридичні дії, забезпечити військовий патруль зернових коридорів уздовж міжнародно визнаних кордонів і вказати РФ на неприпустимість перешкоджання руху кораблів у рамках міжнародного права, продовжується сеанс публічних принижень та благання агресора та порушника проявити прихильність", - написав Подоляк.

За його словами, зараз головне - позначити позицію, що міжнародне право існує, і порушувати його не можна. А чи знайдуться охочі створити умовну патрульну поліцію - це вже інше питання.

Росія вийшла із "зернової угоди"

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що його країна припиняє участь у "зерновій угоді". Він пояснив це тим, що умови РФ у межах домовленостей нібито не виконуються.

На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав продовжити дію "зернової угоди" без участі Росії.

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