Чому Росія ударила по Києву вдень: експерт назвав три ймовірні причини

Росіяни ударили балістикою по Києву вдень 24 липня, що нетипово для атак на столицю. Ворог міг змістити час атаки з кількох імовірних причин.

Що може стояти за сьогоднішнім обстрілом, РБК-Україна розпитало старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного.

Головне: Виснаження ППО: Ворог може намагатися змусити витратити цінні ракети-перехоплювачі, щоб підготувати масований удар вночі.

Ворог може намагатися змусити витратити цінні ракети-перехоплювачі, щоб підготувати масований удар вночі. Демонстрація сили: Атака могла бути політичним сигналом через візит делегації США до Києва або ж спробою відволікти росіян від ударів по РФ.

Атака могла бути політичним сигналом через візит делегації США до Києва або ж спробою відволікти росіян від ударів по РФ. Технічна затримка: Не виключається, що обстріл планувався на нічний час, але відбувся із запізненням через технічні проблеми.

За словами аналітика, враховуючи активний процес накопичення ракет, Росія вочевидь готує черговий масований обстріл. Однак удар в обідній час є дійсно нетиповий для противника, зауважив він.

Земляний виділяє три можливі причини, чому обстріл міг статися саме зараз:

Технічна затримка. Окупанти могли готувати атаку в ніч з 23 на 24 червня, але з певних причин вона відбулася зі значним запізненням.

Демонстрація сили. Командування могло наказати вдарити вдень на основі розвідданих або з політично-демонстративною метою. Наприклад, щоб відволікти увагу самих росіян від ударів Сил оборони по складах Wildberries.

"Крім того, Київ напередодні відвідували представники США. І подібний удар в період перебування делегації, або принаймні частини делегації, у столиці, виглядає як певний сигнал і демонстрація сили", - вважає аналітик.

Виснаження оборони. Це найбільш вірогідний сценарій, на думку Земляного. Ворог намагається виснажити українську ППО довкола Києва та змусити витрачати цінні ракети на перехоплення вдень.

Таким чином росіяни можуть готуватися до масованого комбінованого удару по столиці вже у нічний час, резюмував аналітик.