Чому Росія тягне з "меморандумом"? Експерт розкрив маніпуляції Москви перед перемовинами

Україна досі не отримала проект "меморандума" від Росії, попри досягнуту домовленість про обмін письмовими пропозиціями щодо можливого мирного врегулювання.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політолог Ігор Рейтерович.
На думку Рейтеровича, така поведінка з боку Москви виглядає як навмисне затягування часу. Він наголосив, що трактувати дії РФ як затягування - цілком логічно, адже якщо росіяни наполягають на зустрічі 2 червня, то документ, за логікою, вже має бути готовий. Відтак Україна повинна отримати його заздалегідь, а не за годину до початку перемовин.
За його словами, Київ уже передав свою версію документа, попри заяви Росії, що нічого не отримували. Експерт зазначив, що така поведінка - типова тактика Москви, і коли постає питання, хто каже неправду, відповідь, за його словами, є очевидною як для України, так і для її міжнародних партнерів.
Він також нагадав, що український варіант "меморандуму" був ще раніше переданий Сполученим Штатам Америки, тому заперечення з боку РФ виглядають безпідставно. Рейтерович зазначив, що навіть якщо Кремлю це не подобається, це не причина приховувати власний документ.
"Зараз головне, щоб вони, як мінімум, нам передали цей проєкт. Хоча я не здивуюся, що росіяни можуть утнути таку історію. Вони будуть ще трохи тягнути, а потім його викинуть в публічний простір за день, за два, за зустрічі. Може бути і таке", - каже політолог.
Він не виключає, що Москва може зумисне затягувати передачу свого проекту, аби за день-два до перемовин оприлюднити його публічно й перехопити інформаційну ініціативу. Попри попередні заяви речника Кремля Дмитра Пєскова, що умови меморандуму не будуть розголошуватись через ЗМІ, Рейтерович не виключає, що Росія все ж піде на такий крок, не гребуючи маніпуляціями.
На його думку, якщо Київ не отримає документ, Україна повинна публічно заявити про відмову від запланованої зустрічі 2 числа через відсутність предмету для обговорення.
"Ми не будемо слухати двогодинну презентацію Мединського" - підкреслив він, додавши, що делегація не готова витрачати час на пропагандистські виступи без жодної конкретики.
Також прозвучала пропозиція публічно озвучити дедлайн і звернутись до партнерів, зокрема до США.
"Можна й "передати привіт Трампу", мовляв, Володя з Москви тебе любить, але навіть не може документ українцям передати", – іронічно додав політолог.
На його думку, якщо Росія дійсно має намір обговорювати умови, вона повинна діяти з мінімальною повагою до процесу і надати документ для ознайомлення обом сторонам заздалегідь. Інакше переговори перетворюються на театр абсурду.
Росія після переговорів у Стамбулі оголосила про підготовку власного "меморандуму", в якому планує викласти своє бачення припинення вогню. За словами російської сторони, цей документ має стати основою для потенційного мирного договору.
У середу, 28 травня, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва пропонує Україні провести другий раунд переговорів 2 червня в тому ж Стамбулі. Саме там росіяни мають намір представити згаданий "меморандум".
Глава Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що Україна направила свої пропозиції Москві. Глава МЗС Андрій Сибіга закликав Кремль негайно надіслати Україні "меморандум", не чекаючи понеділка.
Втім, у Путіна назвали вимогу Сибіги неконструктивною і нагадали за переговори.
Більше про "меморандум" РФ та що відомо про нові переговори - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.