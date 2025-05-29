Чому Росія тягне з "меморандумом"? Експерт розкрив маніпуляції Москви перед перемовинами

На думку Рейтеровича, така поведінка з боку Москви виглядає як навмисне затягування часу. Він наголосив, що трактувати дії РФ як затягування - цілком логічно, адже якщо росіяни наполягають на зустрічі 2 червня, то документ, за логікою, вже має бути готовий. Відтак Україна повинна отримати його заздалегідь, а не за годину до початку перемовин.

За його словами, Київ уже передав свою версію документа, попри заяви Росії, що нічого не отримували. Експерт зазначив, що така поведінка - типова тактика Москви, і коли постає питання, хто каже неправду, відповідь, за його словами, є очевидною як для України, так і для її міжнародних партнерів.

Він також нагадав, що український варіант "меморандуму" був ще раніше переданий Сполученим Штатам Америки, тому заперечення з боку РФ виглядають безпідставно. Рейтерович зазначив, що навіть якщо Кремлю це не подобається, це не причина приховувати власний документ.

"Зараз головне, щоб вони, як мінімум, нам передали цей проєкт. Хоча я не здивуюся, що росіяни можуть утнути таку історію. Вони будуть ще трохи тягнути, а потім його викинуть в публічний простір за день, за два, за зустрічі. Може бути і таке", - каже політолог.

Він не виключає, що Москва може зумисне затягувати передачу свого проекту, аби за день-два до перемовин оприлюднити його публічно й перехопити інформаційну ініціативу. Попри попередні заяви речника Кремля Дмитра Пєскова, що умови меморандуму не будуть розголошуватись через ЗМІ, Рейтерович не виключає, що Росія все ж піде на такий крок, не гребуючи маніпуляціями.

На його думку, якщо Київ не отримає документ, Україна повинна публічно заявити про відмову від запланованої зустрічі 2 числа через відсутність предмету для обговорення.

"Ми не будемо слухати двогодинну презентацію Мединського" - підкреслив він, додавши, що делегація не готова витрачати час на пропагандистські виступи без жодної конкретики.

Також прозвучала пропозиція публічно озвучити дедлайн і звернутись до партнерів, зокрема до США.

"Можна й "передати привіт Трампу", мовляв, Володя з Москви тебе любить, але навіть не може документ українцям передати", – іронічно додав політолог.

На його думку, якщо Росія дійсно має намір обговорювати умови, вона повинна діяти з мінімальною повагою до процесу і надати документ для ознайомлення обом сторонам заздалегідь. Інакше переговори перетворюються на театр абсурду.