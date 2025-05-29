Почему Россия тянет с "меморандумом"? Эксперт раскрыл манипуляции Москвы перед переговорами

Украина до сих пор не получила проект "меморандума" от России, несмотря на достигнутую договоренность об обмене письменными предложениями по возможному мирному урегулированию.

По мнению Рейтеровича, такое поведение со стороны Москвы выглядит как умышленное затягивание времени. Он отметил, что трактовать действия РФ как затягивание - вполне логично, ведь если россияне настаивают на встрече 2 июня, то документ, по логике, уже должен быть готов. Поэтому Украина должна получить его заранее, а не за час до начала переговоров.

По его словам, Киев уже передал свою версию документа, несмотря на заявления России, что ничего не получали. Эксперт отметил, что такое поведение - типичная тактика Москвы, и когда возникает вопрос, кто говорит неправду, ответ, по его словам, очевиден как для Украины, так и для ее международных партнеров.

Он также напомнил, что украинский вариант "меморандума" был еще раньше передан Соединенным Штатам Америки, поэтому возражения со стороны РФ выглядят безосновательно. Рейтерович отметил, что даже если Кремлю это не нравится, это не причина скрывать собственный документ.

"Сейчас главное, чтобы они, как минимум, нам передали этот проект. Хотя я не удивлюсь, что россияне могут выкинуть такую историю. Они будут еще немного тянуть, а потом его выбросят в публичное пространство за день, за два, за встречи. Может быть и такое", - говорит политолог.

Он не исключает, что Москва может умышленно затягивать передачу своего проекта, чтобы за день-два до переговоров обнародовать его публично и перехватить информационную инициативу. Несмотря на предыдущие заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова, что условия меморандума не будут разглашаться через СМИ, Рейтерович не исключает, что Россия все же пойдет на такой шаг, не гнушаясь манипуляциями.

По его мнению, если Киев не получит документ, Украина должна публично заявить об отказе от запланированной встречи 2 числа из-за отсутствия предмета для обсуждения.

"Мы не будем слушать двухчасовую презентацию Мединского" - подчеркнул он, добавив, что делегация не готова тратить время на пропагандистские выступления без всякой конкретики.

Также прозвучало предложение публично озвучить дедлайн и обратиться к партнерам, в частности к США.

"Можно и "передать привет Трампу", мол, Володя из Москвы тебя любит, но даже не может документ украинцам передать", - иронично добавил политолог.

По его мнению, если Россия действительно намерена обсуждать условия, она должна действовать с минимальным уважением к процессу и предоставить документ для ознакомления обеим сторонам заранее. Иначе переговоры превращаются в театр абсурда.