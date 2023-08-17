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Чому Росія посилює обмеження в окупації на півдні: пояснення Херсонської ОВА

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Четвер 17 серпня 2023 15:56
Чому Росія посилює обмеження в окупації на півдні: пояснення Херсонської ОВА Ілюстративне фото: у Херсонській ОВА пояснили, чому Росія посилює обмеження в окупації на півдні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни вирішили перед Днем Незалежності заборонити українцям переміщатися між низкою населених пунктів Херсонської області. Вони бояться можливих активних дій партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова в ефірі "Радіо Свобода".

"До 24 серпня вони побоюються партизанського руху, якихось активних дій партизанів на окупованій території. На Кінбурнській косі вони зосередили якусь кількість своїх сил і планують якусь атаку, можливо", - розповів Толоконніков.

За його словами, побоювання росіян полягають у тому, що їхні позиції на Кінбурнській косі можуть здати, і після цього українські захисники відпрацюють за отриманими координатами.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 16 серпня, у Генштабі ЗСУ доповідали, що росіяни в період з 15 по 26 серпня заборонили мирним жителям пересуватися в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою.

При цьому ворожі солдати проводять масові обшуки будинків та перевіряють телефони українців.

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