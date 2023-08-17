Почему Россия усиливает ограничения в оккупации на юге: объяснение Херсонской ОВА
Россияне решили перед Днем Независимости запретить украинцам перемещаться между рядом населенных пунктов Херсонской области. Они бояться возможных активных действий партизан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Херсонской областной военной администрации Александра Толоконникова в эфире "Радио Свобода".
"До 24 августа они опасаются партизанского движения, каких-то активных действий партизан на оккупированной территории. На Кинбурнской косе они сосредоточили какое-то количество своих сил и планируют какую-то атаку, возможно", - рассказал Толоконников.
По его словам, опасения россиян состоят в том, что их позиции на Кинбурнской косе могут сдать, и после этого украинские защитники отработают по полученным координатам.
Что предшествовало
Напомним, еще вчера, 16 августа, в Генштабе ВСУ докладывали, что россияне в период с 15 по 26 августа запретили мирным жителям перемещаться в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой.
При этом вражеские солдаты проводят массовые обыски домов и проверяют телефоны украинцев.
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