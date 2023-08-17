Почему Россия усиливает ограничения в оккупации на юге: объяснение Херсонской ОВА

Россияне решили перед Днем Независимости запретить украинцам перемещаться между рядом населенных пунктов Херсонской области. Они бояться возможных активных действий партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Херсонской областной военной администрации Александра Толоконникова в эфире " Радио Свобода ".

"До 24 августа они опасаются партизанского движения, каких-то активных действий партизан на оккупированной территории. На Кинбурнской косе они сосредоточили какое-то количество своих сил и планируют какую-то атаку, возможно", - рассказал Толоконников.

По его словам, опасения россиян состоят в том, что их позиции на Кинбурнской косе могут сдать, и после этого украинские защитники отработают по полученным координатам.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 16 августа, в Генштабе ВСУ докладывали, что россияне в период с 15 по 26 августа запретили мирным жителям перемещаться в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой.

При этом вражеские солдаты проводят массовые обыски домов и проверяют телефоны украинцев.