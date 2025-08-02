Чому Росія не може захопити Часів Яр "з коліс": в ЗСУ дали пояснення

За словами Запорожця, тривалий час росіяни намагалися штурмувати Часів Яр лобовими атаками. Зокрема, ворог намагався штурмувати через канал "Сіверський Донець".

"Будь-яке переміщення техніки в розломах цього каналу, ми контролюємо і неодноразово доводили можливість знищувати противника. А саме 24 ОМБр та інші підрозділи, які в різний період часу були долучені до оборони Часового Яру", - зазначив речник.

Запорожець додав, що зараз Україна не контролює цей канал, однак він залишається в зоні вогневого ураження, окупанти знищуються. Прикладом став провальний російський штурмовий "перформанс" 30 липня: техніку росіян було виявлено ще задовго до виходу в район бойового зіткнення у мікрорайоні Північний.

"Фізично ми цей район не контролюємо, але іде контроль за допомогою FPV-дронів та артилерією. Тому говорити, що у противника є якісь шанси з коліс взяти ту решту Часового Яру, яка під нашим контролем, то це не схоже на такі традиційні флангові кліщі, які він застосовує відносно інших населених пунктів", - резюмував військовий.