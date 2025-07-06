Чому Роналду не було на похованні Жоти: рішення сім'ї загиблого

Вшанувати пам'ять без медійної уваги

Зірковий футболіст відмовився від публічної участі в церемонії, аби не створити зайвого інформаційного тиску на родину загиблих.

За інформацією джерела, Роналду перебуває в особистому контакті з близькими Жоти – зокрема, з його батьками та дружиною Рут. Разом із родиною було ухвалено рішення, що Роналду найкраще буде вшанувати пам'ять Діогу у приватній формі, без медійної уваги.

Рішення Роналду викликало хвилю обговорень у соцмережах: частина фанатів вважала, що як лідер збірної Португалії він мав бути присутнім. Утім, більшість погоджується з аргументом, що поява Роналду на церемонії могла б відволікти увагу від головного – прощання з Діогу Жотою та його братом.

Попрощатися приїхали десятки зірок

На похороні у португальському місті Гондомар були присутні більшість партнерів Жоти по збірній Португалії.

Рубен Невеш та Жоау Канселу навіть повернулися з США одразу після поразки їхнього клубу "Аль-Хіляль" від "Флуміненсе" у Клубному чемпіонаті світу. Також приїхали колишній і нинішній тренери збірної Португалії – Фернанду Сантуш і Роберто Мартінес.

Початково церемонію прощання планували провести у вузькому родинному колі, однак пізніше доступ до церкви був відкритий для всіх, хто хотів попрощатися з футболістами. Перед храмом вишикувалася величезна черга людей.

28-річний Жота загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Іспанії, що сталася 3 липня. Разом з ним в автомобілі Lamborghini знаходився його 26-річний брат Андре Сілва, який також помер унаслідок аварії.