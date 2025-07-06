Почему Роналду не было на похоронах Жоты: решение семьи погибшего

Звездный нападающий Криштиану Роналду решил не участвовать в похоронах своего соотечественника Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которые погибли в автокатастрофе.
О причинах такого решения сообщает РБК-Украина со ссылкой на португальское издание A Bola.
Звездный футболист отказался от публичного участия в церемонии, чтобы не создать лишнего информационного давления на семью погибших.
По информации источника, Роналду находится в личном контакте с близкими Жоты - в частности, с его родителями и женой Рут. Вместе с семьей было принято решение, что Роналду лучше всего будет почтить память Диогу в частной форме, без медийного внимания.
Решение Роналду вызвало волну обсуждений в соцсетях: часть фанатов считала, что как лидер сборной Португалии он должен был присутствовать. Впрочем, большинство соглашается с аргументом, что появление Роналду на церемонии могло бы отвлечь внимание от главного - прощания с Диогу Жотой и его братом.
На похоронах в португальском городе Гондомар присутствовали большинство партнеров Жоты по сборной Португалии.
Рубен Невеш и Жоау Канселу даже вернулись из США сразу после поражения их клуба "Аль-Хиляль" от "Флуминенсе" в Клубном чемпионате мира. Также приехали бывший и нынешний тренеры сборной Португалии - Фернанду Сантуш и Роберто Мартинес.
Изначально церемонию прощания планировали провести в узком семейном кругу, однако позже доступ в церковь был открыт для всех, кто хотел попрощаться с футболистами. Перед храмом выстроилась огромная очередь людей.
28-летний Жота погиб в дорожно-транспортном проис шествии в Испании, произошедшем 3 июля. Вместе с ним в автомобиле Lamborghini находился его 26-летний брат Андре Силва, который также скончался в результате аварии.
Ранее мы писали, как "Ливерпуль" растрогал жестом в память о Диогу Жоте.
Футбольные клубы и игроки со всего мира выражают глубокие соболезнования семье и близким Диогу Жоты.