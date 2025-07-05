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Діого Жоту та його брата поховали в рідному місті: на церемонії прощання були зірки "Ліверпуля" та збірної Португалії

Гондомар, Субота 05 липня 2025 15:48
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Діого Жоту та його брата поховали в рідному місті: на церемонії прощання були зірки "Ліверпуля" та збірної Португалії Фото: Вірджил ван Дейк та Ендрю Робертсон на церемонії поховання (x.com/ESPNFC)
Автор: Андрій Костенко

У португальському місті Гондомар відбулася церемонія прощання з форвардом “Ліверпуля” Діогу Жотою та його братом Андре Сілвою, які трагічно загинули в автокатастрофі 3 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sports Insider.

Хто із зірок прибув на церемонію прощання

Серед присутніх були головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот, капітан команди Вірджил ван Дейк, а також гравці – Ендрю Робертсон, Дарвін Нуньєс, Алексіс МакАллістер, Кертіс Джонс, Коді Гакпо, Конор Бредлі, Раян Гравенберх, Ватару Ендо та інші. Також на похорон прибули колишні лідери "червоних" – Джеймс Мілнер і Джордан Хендерсон.

На церемонії прощання ван Дейк ніс стилізовану футболку з номером 20, під яким Жота грав за "Ліверпуль", а Робертсон – з номером 30, під яким діяв у збірній Португалії.

З гравців збірної Португалії віддати шану загиблим прибули Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Бернарду Сілва і Рубен Діаш ("Манчестер Сіті"), Жоау Феліш ("Челсі"). А також Жоау Канселу та Рубен Невеш з аравійського "Аля-Хіляля", які повернулися із США після участі в Клубному чемпіонаті світу.

На церемонії був присутній і головний тренер національної збірної Португалії Роберто Мартінес.

Прощання відбулося в церкві міста Гондомар – саме в ньому розпочалася футбольна кар'єра Діогу.

Початково похорон планували провести у вузькому родинному колі, однак пізніше доступ до церкви був відкритий для всіх, хто хотів попрощатися з футболістами. Перед храмом вишикувалася величезна черга людей.

"Ліверпуль" підтримає родину Жоти

Після загибелі Діогу Жоти керівництво "Ліверпуля" ухвалило рішення виплатити родині гравця повну суму за решту його контракту, який діяв до 2027 року.

Згідно з даними Record, форвард отримував близько 140 тисяч фунтів на тиждень, тобто понад 7 мільйонів фунтів щороку.

Крім того, клуб оголосив про намір увіковічнити футболку з 20-м номером, під яким Жота виступав протягом п'яти сезонів. За цей час він виграв чотири трофеї, включаючи чемпіонський титул Прем'єр-ліги у 2025 році.

Що відомо про смерть Жоти

28-річний спортсмен загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Іспанії, що сталася 3 липня. Разом з ним в автомобілі Lamborghini знаходився його 26-річний брат Андре Сілва, який також помер унаслідок аварії.

За попередньою інформацією іспанської поліції, причиною трагедії став прокол шини під час обгону, після чого автомобіль з'їхав з дороги і загорівся.

Рятувальники, які прибули на місце події в провінції Самора, лише констатували смерть обох чоловіків.

Ця сумна подія сталася лише через 10 днів після того, як Жота одружився зі своєю коханою Рут Кардозу, з якою у нього було троє дітей.

Футбольні клуби та гравці з усього світу висловлюють глибокі співчуття родині та близьким Діогу Жоти.

Раніше писали про жорстоке вбивство відомого українського боксера і його родини на Донеччині.

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