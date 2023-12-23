В чому різниця між мобілізацією та рекрутингом: пояснення Данілова

Як пояснив Данілов, рекрутинг та мобілізація є різними процесами, які не потрібно зрівнювати. Рекрутинг - це коли людина самостійно бачить, що військовим потрібна та чи інша професія, після чого вступає до Сил оборони через рекрутингову компанію.

"Це в жодному разі не замінює мобілізацію, це два різні процеси. Це за власним бажанням. У Міноборони сьогодні вже чотири компанії, з якими співпрацює щодо рекрутингу, проте це не дорівнює процесу мобілізації. Це два різні процеси", - зауважив секретар РНБО.

Мобілізація жінок

Мобілізація жінок буде виключно на добровільній основі.

"Якщо у тієї чи іншої жінки є бажання служити, вона може добровільно звернутися до ТЦК, заповнити документи, пройти медичну комісію. Після цього вона може брати участь на рівні з чоловіками. Але це лише за бажаннями осіб жіночої статі", - пояснив Данілов.

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні продовжується мобілізація. Нещодавно в країні прийняли рішення змінити порядок її проведення, а Верховна рада розробляє законопроєкт, до якого вносить ініціативи військових.

Як розповів президент Володимир Зеленський, Генеральний штаб ЗСУ попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, що коштуватиме нашій країні додаткові 500 млрд гривень.

За словами Данілова, призов 500 тисяч людей не відбудеться найближчим часом.