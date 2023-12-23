В чому різниця між мобілізацією та рекрутингом: пояснення Данілова

Сьогодні Міністерство оборони співпрацює з чотирма компаніями для рекрутингу. Проте це жодним чином не замінює мобілізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова в ефірі "Українського радіо".
Як пояснив Данілов, рекрутинг та мобілізація є різними процесами, які не потрібно зрівнювати. Рекрутинг - це коли людина самостійно бачить, що військовим потрібна та чи інша професія, після чого вступає до Сил оборони через рекрутингову компанію.
"Це в жодному разі не замінює мобілізацію, це два різні процеси. Це за власним бажанням. У Міноборони сьогодні вже чотири компанії, з якими співпрацює щодо рекрутингу, проте це не дорівнює процесу мобілізації. Це два різні процеси", - зауважив секретар РНБО.
Мобілізація жінок
Мобілізація жінок буде виключно на добровільній основі.
"Якщо у тієї чи іншої жінки є бажання служити, вона може добровільно звернутися до ТЦК, заповнити документи, пройти медичну комісію. Після цього вона може брати участь на рівні з чоловіками. Але це лише за бажаннями осіб жіночої статі", - пояснив Данілов.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні продовжується мобілізація. Нещодавно в країні прийняли рішення змінити порядок її проведення, а Верховна рада розробляє законопроєкт, до якого вносить ініціативи військових.
Як розповів президент Володимир Зеленський, Генеральний штаб ЗСУ попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, що коштуватиме нашій країні додаткові 500 млрд гривень.
За словами Данілова, призов 500 тисяч людей не відбудеться найближчим часом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.