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В чому різниця між мобілізацією та рекрутингом: пояснення Данілова

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні Міністерство оборони співпрацює з чотирма компаніями для рекрутингу. Проте це жодним чином не замінює мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова в ефірі "Українського радіо".

Як пояснив Данілов, рекрутинг та мобілізація є різними процесами, які не потрібно зрівнювати. Рекрутинг - це коли людина самостійно бачить, що військовим потрібна та чи інша професія, після чого вступає до Сил оборони через рекрутингову компанію.

"Це в жодному разі не замінює мобілізацію, це два різні процеси. Це за власним бажанням. У Міноборони сьогодні вже чотири компанії, з якими співпрацює щодо рекрутингу, проте це не дорівнює процесу мобілізації. Це два різні процеси", - зауважив секретар РНБО. 

Мобілізація жінок 

Мобілізація жінок буде виключно на добровільній основі. 

"Якщо у тієї чи іншої жінки є бажання служити, вона може добровільно звернутися до ТЦК, заповнити документи, пройти медичну комісію. Після цього вона може брати участь на рівні з чоловіками. Але це лише за бажаннями осіб жіночої статі", - пояснив Данілов. 

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні продовжується мобілізація. Нещодавно в країні прийняли рішення змінити порядок її проведення, а Верховна рада розробляє законопроєкт, до якого вносить ініціативи військових.

Як розповів президент Володимир Зеленський, Генеральний штаб ЗСУ попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, що коштуватиме нашій країні додаткові 500 млрд гривень. 

За словами Данілова, призов 500 тисяч людей не відбудеться найближчим часом.

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