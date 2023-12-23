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В чем разница между мобилизацией и рекрутингом: объяснение Данилова

Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня Министерство обороны сотрудничает с четырьмя рекрутинговыми компаниями. Однако это никак не заменяет мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире "Украинского радио".

Как пояснил Данилов, рекрутинг и мобилизация являются разными процессами, которые не нужно уравнивать. Рекрутинг - это когда человек самостоятельно видит, что военным нужна та или иная профессия, после чего вступает в Силы обороны через рекрутинговую компанию.

"Это ни в коем случае не заменяет мобилизацию, это два разных процесса. Это по собственному желанию. В Минобороны сегодня уже четыре компании, с которыми сотрудничает по рекрутингу, однако это не равно процессу мобилизации. Это два разных процесса", - отметил секретарь СНБО.

Мобилизация женщин

Мобилизация женщин будет исключительно на добровольной основе. 

"Если у той или иной женщины есть желание служить, она может добровольно обратиться в ТЦК, заполнить документы, пройти медицинскую комиссию. После этого она может участвовать наравне с мужчинами. Но это только по желанию лиц женского пола", - пояснил Данилов.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украине продолжается мобилизация. Недавно в стране приняли решение изменить порядок ее проведения, а Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, Генеральный штаб ВСУ попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, что обойдется нашей стране в дополнительные 500 млрд гривен.

По словам Данилова, призыв 500 тысяч человек не состоится в ближайшее время.

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