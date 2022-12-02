Чому ризиковано вмикати усі прилади після відновлення світла: пояснення енергетиків

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка в ефірі телеканалу "Київ".

"На жаль, аварії в електромережах трапляються. Ми зайшли у воєнну зиму, коли ми вмикаємо-вимикаємо мережі по декілька разів на день. І це, звісно, техніка не витримує. Аварії різко зросли. Не треба вмикати електроприлади одразу всі. Це призводить до аварій в окремих будинках", - заявив Коваленко.

Як відзначив гендиректор YASNO, через стрибок напруги згорають запобіжники. Коваленко радить розтягнути вмикання приладів хоча б на пів години або ж час й робити це почергово.

"Бо так підвищується ризик локальної аварії. Треба час, щоб потім приїхала бригада і відремонтувала", - додав Коваленко.