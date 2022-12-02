Почему рискованно включать все приборы после возобновления света: объяснение энергетиков

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в эфире телеканала "Киев".

"К сожалению, аварии в электросетях случаются. Мы зашли в военную зиму, когда мы включаем-выключаем сети по несколько раз в день. И это, конечно, техника не выдерживает. Аварии резко выросли. Не надо включать электроприборы сразу все. Это приводит к аварий в отдельных домах", – заявил Коваленко.

Как отметил гендиректор YASNO, из-за скачка напряжения сгорают предохранители. Коваленко советует растянуть включение приборов хотя бы на пол часа или час и делать это поочередно.

"Ведь так повышается риск локальной аварии. Надо время, чтобы потом приехала бригада и отремонтировала", - добавил Коваленко.